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Вышел трейлер сайфай-триллера с дочерью Деппа "Поколение Вояджер"

Новости
    03.03.2021, 12:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Наше кино Фото: youtube.com/ Наше кино
Фото: youtube.com/ Наше кино

В Сети обнародован тизер-трейлер научно-фантастического триллера "Поколение Вояджер" (Voyagers). Ролик размещен на YouTube-канале компании Lionsgate.

Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
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Режиссер, сценарист и сопродюсер проекта - Нил Бёргер ("Дивергент", "Иллюзионист", "Области тьмы", сериал "Миллиарды").

В главных ролях - дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп, Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться"), Колин Фаррелл, Финн Уайтхед ("Дюнкерк"), Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк из "Игры престолов").

Речь про команду космического корабля, которую в научных целях накачивают веществами.

Фото: twitter.com/ MrRPMurphy
Вышел первый тизер спин-оффа "Американской истории ужасов"

"Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты - это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона - страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее - тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри", - более развернуто информирует о происходящих странностях синопсис вполне себе причудливого полотна.

Российская премьера - 22 апреля.

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