Заехав на заправку, женщина разбогатела на 500 тысяч долларов

Жительница американского штата Мичиган выиграла 500 тысяч долларов, купив на заправке билет государственной лотереи "500$ Fever" ("500-долларовая лихорадка"). Счастливый билет обошелся ей в 5 долларов.

40-летняя женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала журналистам, как все произошло: "Я заехала на заправку по дороге на работу, и решила купить лотерейный билет, пока была там.

Я поскребла билетик, когда села в машину, и не могла поверить, увидев, что выиграла 500 тысяч долларов. Я все еще в шоке".

Женщина уже посетила штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать выигрыш. На полученные деньги она планирует купить дом и новую машину.