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03.03.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Заехав на заправку, женщина разбогатела на 500 тысяч долларов

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительница американского штата Мичиган выиграла 500 тысяч долларов, купив на заправке билет государственной лотереи "500$ Fever" ("500-долларовая лихорадка"). Счастливый билет обошелся ей в 5 долларов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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40-летняя женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала журналистам, как все произошло: "Я заехала на заправку по дороге на работу, и решила купить лотерейный билет, пока была там.

Я поскребла билетик, когда села в машину, и не могла поверить, увидев, что выиграла 500 тысяч долларов. Я все еще в шоке".

Женщина уже посетила штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать выигрыш. На полученные деньги она планирует купить дом и новую машину.