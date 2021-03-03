Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе

Музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на информацию о возможном возвращении Алены Косторной к группе Этери Тутберидзе.

"Мне об этом ничего не известно", - цитирует Рудковскую Sport24.ru.

Напомним, что Косторная ушла от группы Тутберидзе в академию Плющенко в межсезонье-2020. В финале Кубка страны, где состоялся дополнительный отбор на первенство планеты-2021, Косторная показала две новые программы, но заняла шестое место.