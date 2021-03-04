Авторынок в России вырос в феврале, но эксперты не спешат делать прогнозы

Автомобильный рынок России в феврале ненамного вырос по отношению к этому же месяцу прошлого года: + 0,8%.

Ассоциация европейского бизнеса призывает дождаться результатов марта и уже тогда делать какие-то предварительные прогнозы.

Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, назвал увеличение продаж признаком продолжающейся стабилизации.

"В целом рынок остается на уровне прошлого года, как и сообщил АМС (Комитет автомобильных производителей - прим. "РГ") на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учётом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене", - сказал Штэрцель.

В феврале 2021 года было продано 120 081 новый легковой автомобиль, что больше результата аналогичного периода прошлого года на 1008 машин.