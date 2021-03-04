Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Авторынок в России вырос в феврале, но эксперты не спешат делать прогнозы

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобильный рынок России в феврале ненамного вырос по отношению к этому же месяцу прошлого года: + 0,8%.

Фото: Борис Захаров
АвтоВАЗ прекратил выпуск старой Lada Niva

Ассоциация европейского бизнеса призывает дождаться результатов марта и уже тогда делать какие-то предварительные прогнозы.

Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, назвал увеличение продаж признаком продолжающейся стабилизации.

"В целом рынок остается на уровне прошлого года, как и сообщил АМС (Комитет автомобильных производителей - прим. "РГ") на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учётом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене", - сказал Штэрцель.

В феврале 2021 года было продано 120 081 новый легковой автомобиль, что больше результата аналогичного периода прошлого года на 1008 машин.