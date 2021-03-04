Большунов побежит на последнем этапе в мужской эстафете

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав на мужскую эстафету на чемпионате мира в Германии, которая состоится в пятницу.

В составе команды на эстафетную гонку 4х10 км вошли Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Первые этапы классическим стилем предстоит пройти Червоткину и Якимушкину, третий этап побежит Мальцев, а заключительный этап тренеры доверили лидеру команды Большунову, сообщает ТАСС.

На нынешнем чемпионате мира на счету российской сборной три медали. Золото выиграл в скиатлоне Большунов, серебро в активе женской эстафетной команды, бронзу в командном спринте завоевали Большунов и Глеб Ретивых.

Чемпионат мира завершится 7 марта. Помимо мужской эстафеты, пройдут еще две гонки. В субботу женщинам предстоит гонка на 30 км, а в воскресенье мужчины завершат соревнование 50-километровым марафоном.