"ЧайФ" отпраздновал юбилей с третьей попытки, зато с новыми песнями

Есть группы, которые, кажется, были всегда. И чьи хиты давно уже стали новыми народными. Среди этих немногих уральский "ЧайФ" с их хитами - "Не спеши", "Ой-Йо (Никто не услышит)", "Поплачь о нем", "Давай вернемся" и многими другими... Но все им мало: в год 35-летия "чайфы" снова выпускали новые альбомы. Поэтому на двух их юбилейных концертах снова было тесно: от хороших песен, улыбок, позитивного настроения и оптимистичного рок-н-ролльного драйва.

Выступления "ЧайФа" в Москве, получившие название "Война, мир и...", дважды переносили. Вначале прошлой весной, затем осенью, а в конце зимы решили сменить и площадку: из "ВТБ Арены-Динамо" переехать в "Крокус Сити Холл", географически расположенный в Подмосковье, где разрешено заполнять уже не 50, а 75 процентов мест в зале. После всех этих перемен зрители были так рады встрече с "ЧайФом", что даже встречали их надутыми буквами, образовавшими фразу "Мы скучали!".

Ну, а "ЧайФ" не скучал (ну, кроме как по поклонникам) - пандемию группа провела, наверное, эффективнее и деятельнее всех своих коллег: еще в конце 2019-го музыканты выпустили очередной альбом "Слова на бумаге", а весь коронавирусный 2020-й готовили песни для нового акустического диска "Оранжевое настроение-III". Сам же Владимир Шахрин и объяснил со сцены, зачем группе, у которой и так хватает хитов, напрягаться и вновь выпускать новые песни, пока коллеги расслабляются на карантине. Мол, для того, чтобы не превращаться в ретро группу. Новые песни вправду свежи по настроениям, аранжировкам, бодры и влекущи. При этом сложилось впечатление, что за это время музыканты еще и значительно прибавили как инструменталисты, особенно лидер-гитарист Владимир Бегунов. Он же стал автором новой песни "Не теряй надежду", а в ответ на суждение кого-то из зрителей, назвавшей ее "митяевщиной", с привычной ему иронией парировал: "Ну, кто-то ведь должен быть и несовременным".

При этом баланс между новыми песнями и теми хитами, без которых "ЧайФ" точно не отпустили бы со сцены, оказался выдержан очень смело и точно (не всем звездам со стажем удается не перебарщивать с ностальгией и писать такие песни, что не хуже старых). Лихо или душевно (два главных определения, которыми, наверное, можно описать музыку группы) прозвучали и другие премьеры: "Что мы делали в прошедшем году", "Все девушки Бонда" и очень своевременная "Не теряй надежду"... Кто-то в зале танцевал, кто-то подпевал или согласно кивали головой. Но верили - все.

Конечно, "ЧайФ" сыграли и песню "Почтальон" из одноименного сериала Василия Мищенко (режиссер тоже был в зале). А еще: "Не спеши", "В ее глазах", "Ой-Йо (Никто не услышит)", "17 лет", "Поплачь о нем (пока он живой)", "Не дай мне повод" и другие свои славные, мелодичные и так поддерживающие нас все эти годы хиты. А под занавес пообещали, что вскоре возобновят свой тур по России и другим странам...

Да, и вправду, хороших новостей много не бывает....

Кстати

Самим "чайфам" концерт так понравился, что они пообещали вернуться в Москву уже летом. И по традиции сыграть 24 июня, после дня рождения Владимира Шахрина, в саду "Эрмитаж".