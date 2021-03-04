Chery представила в России кроссовер Tiggo 8 Pro

Компания Chery официально представила в России кроссовер Tiggo 8 Pro. Презентация автомобиля прошла в Москве.

Впрочем, на главный вопрос - сколько все это стоит - китайцы так и не ответили. Старт продаж намечен на 18 марта - к этому времени и будут обнародованы прайс-листы. Ожидается, что автомобиль окажется дороже обычной "восьмерки", цены на которую начинаются от 1 719 000 рублей.

В моторную гамму большого кроссовера вошли силовые агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающие 186 и 170 л.с. соответственно. Первый вариант агрегатируется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, второй работает в паре с вариатором.

Tiggo 8 Pro построен на той же платформе T1X, что и кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Длина новинки составляет 4722 мм (больше Tiggo 8 на 22 мм), ширина и высота - такие же, как у Tiggo 8 - 1860 мм и 1746 мм соответственно, как и колесная база в 2710 мм. Клиренс кроссовера равен 190 мм.

Салон кроссовера получил три раздельных экрана, которые представлены в виде цифровой "приборки", а также двух сенсорных мониторов: один для "мультимедийки", второй для управления климат-контролем.

В состав доступного оборудования войдет система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядная станция для смартфонов и панорамная крыша. "Зимний" пакет включает обогревы ветрового и заднего стекол, а также сидений на первых двух рядах.

Интересно, что китайцы обещают гарантию на кроссовер на 7 лет или 200 тысяч км пробега. Правда, окончательные условия этой акции все-таки стоит дождаться.

Фото: Пресс-служба Chery.