Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2021 23:31
Рубрика: Легковые авто

Chery представила в России кроссовер Tiggo 8 Pro

Текст: Юрий Зубко
Компания Chery официально представила в России кроссовер Tiggo 8 Pro. Презентация автомобиля прошла в Москве.
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Впрочем, на главный вопрос - сколько все это стоит - китайцы так и не ответили. Старт продаж намечен на 18 марта - к этому времени и будут обнародованы прайс-листы. Ожидается, что автомобиль окажется дороже обычной "восьмерки", цены на которую начинаются от 1 719 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Chery
Китайская автокомпания дала пожизненную гарантию на свои моторы

В моторную гамму большого кроссовера вошли силовые агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающие 186 и 170 л.с. соответственно. Первый вариант агрегатируется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, второй работает в паре с вариатором.

Tiggo 8 Pro построен на той же платформе T1X, что и кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Длина новинки составляет 4722 мм (больше Tiggo 8 на 22 мм), ширина и высота - такие же, как у Tiggo 8 - 1860 мм и 1746 мм соответственно, как и колесная база в 2710 мм. Клиренс кроссовера равен 190 мм.

Салон кроссовера получил три раздельных экрана, которые представлены в виде цифровой "приборки", а также двух сенсорных мониторов: один для "мультимедийки", второй для управления климат-контролем.

В состав доступного оборудования войдет система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядная станция для смартфонов и панорамная крыша. "Зимний" пакет включает обогревы ветрового и заднего стекол, а также сидений на первых двух рядах.

Интересно, что китайцы обещают гарантию на кроссовер на 7 лет или 200 тысяч км пробега. Правда, окончательные условия этой акции все-таки стоит дождаться.

Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.
#Chery