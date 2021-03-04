Эксперт спрогнозировал, когда снизятся цены на мясо птицы и яйца

Цены на мясо птицы и яйца могут снизиться уже в апреле-мае этого года. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Этому будет способствовать рост производства продукции.

"Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", - пояснил Лахтюхов.

По данным Росстата, за исключением овощей, мясо птицы и яйца с начала года подорожали сильнее, чем другие продукты, - 8,1% и 3,3% соответственно. Эксперты объясняли это снижением объемов производства из-за вспышек птичьего гриппа, а также ростом стоимости кормов и инкубационного яйца.

Ситуация вызвала беспокойство властей: ФАС начала проверку обоснованности цен, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать предложения по импортозамещению инкубационного яйца. Минсельхоз, в свою очередь, предусмотрел несколько мер господдержки для птицеводов. А они решили заморозить цены на свою продукцию на ближайшие два месяца.