Новости

В Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11 22:27
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ираке 22:12
Эксперт спрогнозировал, когда снизятся цены на мясо птицы и яйца 22:06
Минздрав Британии разрешил подданным планировать отпуска внутри страны 22:00
Новак: Рост цен на нефть говорит об оптимизме на рынке 22:00
Мединский: Наш народ был не только жертвой геноцида, но и победителем 21:24
В столице появилась новая техника на очистки льда во дворах 21:06
Глава "Хаас" объяснил раскраску болидов в цвета флага РФ 20:43
Женская сборная Швеции выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону 20:04
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца 19:53
Захарова прокомментировала слова главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V" 19:51
Турецкий генерал погиб при крушении вертолета на востоке страны 19:47
Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель 19:39
В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства 19:33
В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования 19:30
В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния 19:18
Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии 19:03
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона" 18:58
Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для выпуска вакцины 18:54
Девять военных погибли в результате крушения военного вертолета в Турции 18:54
Готовивший теракт калининградец работал фотографом 18:44
В Подмосковье провели мастер-класс для детских хирургов со всей России 18:40
Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС 18:35
Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 18:30
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 22:06
Рубрика: Экономика

Эксперт спрогнозировал, когда снизятся цены на мясо птицы и яйца

Текст: Татьяна Карабут

Цены на мясо птицы и яйца могут снизиться уже в апреле-мае этого года. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Фото: iStock
Мировые цены на продовольствие выросли до рекордных уровней с 2014 года

Этому будет способствовать рост производства продукции.

"Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", - пояснил Лахтюхов.

По данным Росстата, за исключением овощей, мясо птицы и яйца с начала года подорожали сильнее, чем другие продукты, - 8,1% и 3,3% соответственно. Эксперты объясняли это снижением объемов производства из-за вспышек птичьего гриппа, а также ростом стоимости кормов и инкубационного яйца.

Ситуация вызвала беспокойство властей: ФАС начала проверку обоснованности цен, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать предложения по импортозамещению инкубационного яйца. Минсельхоз, в свою очередь, предусмотрел несколько мер господдержки для птицеводов. А они решили заморозить цены на свою продукцию на ближайшие два месяца.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на ЧМ
"Академик Черский" присоединится к достройке "Северного потока-2"
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца
Срок работы МКС продлят до 2028 года
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир