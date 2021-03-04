ФНС назвала налоговые нововведения 2021 года

Как следует из плана, в 2021 году ФНС планирует разработку концепции автоматизированной информационной системы четвертого поколения "Налог-4". Указывается, что она разрабатывается "в условиях динамического внешнего окружения с учетом применения технологий импортозамещения".

В позапрошлом году завершилось внедрение автоматизированной системы налогового администрирования "Налог-3". Это одна из крупнейших баз данных в мире, ее развитие в прошлом было связано с ростом собираемости налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку система позволяет в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС контрагентами.

Кроме того, из плана следует, что ФНС планирует ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе и банковских) услуг.

Также налоговая служба планирует внедрять "новую функциональность" при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в прошлом году. Она будет заключаться в корректировке мер поддержки с учетом их эффективности.

Наконец, ФНС намерена создать цифровую платформу для передачи административных данных в другие госорганы - из налоговых деклараций и онлайн-касс.

Ранее в ФНС заявили, что разрабатывают специальный сервис для хранения электронных чеков за любые покупки. Он позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, участвовать в различных программах лояльности и оформлять налоговые вычеты, рассказывали в налоговой службе.