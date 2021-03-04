ФНС назвала налоговые нововведения 2021 года

Новости

Захарова: Запад развернул поддержку несистемной оппозиции в России 11:52
Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники 11:46
Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов 11:43
Квартиры в новостройках Москвы стали чаще покупать в ипотеку 11:42
Жена попавшего в больницу певца Маршала рассказала о его состоянии 11:39
Эксперты поддержали введение "цифрового налога" 11:27
На Урале полицейский-кинолог спас замерзавшего на трассе пса 11:27
Видео: Из Ключевской сопки на Камчатке начался выброс вулканических бомб 11:22
Солист группы Brutto Сергей "Бразил" умер в 35 лет 11:19
Оперштаб: Еще 2421 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:18
Доктор Мясников спрогнозировал новую волну коронавируса осенью 11:16
Голубая Фея в игровом ремейке "Пиноккио" Земекиса станет черной 11:10
Госиспытания системы минирования "Земледелие" завершатся в 2021 году 11:08
Кадыров в шутку попросил у ФБР награду в $250 тысяч за данные о Пригожине 11:05
Оркестр "Метаморфоза" даст концерт в Минске в честь Бетховена 11:01
В России вырос спрос на электронные подписи 11:01
В Нидерландах слушания о скифском золоте возобновят в мае - июле 10:47
Экстренно госпитализирован певец Александр Маршал 10:40
Посетителей Тадж-Махала эвакуировали из-за угрозы взрыва 10:27
Скончался ученый Александр Дудоров, исследовавший челябинский метеорит 10:26
"Симпсонов" продлили еще на два сезона 10:18
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship 10:17
В США подготовили к первому полету свой аналог "Кинжала" 10:16
Москвичи отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев 09:53
В одном из районов Ямала бензин подорожал на 21 процент за месяц 09:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 11:17
Рубрика: Экономика

ФНС назвала налоговые нововведения 2021 года

Текст: Роман Маркелов
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала план деятельности на 2021 год, подписанный министром финансов Антоном Силуановым. В нем, в частности, говорится об обновленной системе контроля за уплатой налогов.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Как следует из плана, в 2021 году ФНС планирует разработку концепции автоматизированной информационной системы четвертого поколения "Налог-4". Указывается, что она разрабатывается "в условиях динамического внешнего окружения с учетом применения технологий импортозамещения".

СМИ: В России могут ввести новый налог для иностранных IT-компаний

В позапрошлом году завершилось внедрение автоматизированной системы налогового администрирования "Налог-3". Это одна из крупнейших баз данных в мире, ее развитие в прошлом было связано с ростом собираемости налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку система позволяет в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС контрагентами.

Кроме того, из плана следует, что ФНС планирует ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе и банковских) услуг.

Также налоговая служба планирует внедрять "новую функциональность" при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в прошлом году. Она будет заключаться в корректировке мер поддержки с учетом их эффективности.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета

Наконец, ФНС намерена создать цифровую платформу для передачи административных данных в другие госорганы - из налоговых деклараций и онлайн-касс.

Ранее в ФНС заявили, что разрабатывают специальный сервис для хранения электронных чеков за любые покупки. Он позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, участвовать в различных программах лояльности и оформлять налоговые вычеты, рассказывали в налоговой службе.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Налоговая реформа

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах
Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг
В компании SpaceX назвали причину взрыва прототипа Starship
ВОЗ: Меры защиты от COVID-19 важно соблюдать из-за мутирующих штаммов
Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир