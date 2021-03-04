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04.03.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

Глава УАЗа признал, что завод собирает автомобили прошлого века

Текст: Валерий Карташов

Глава УАЗа Адиль Ширинов в интервью сайту 73online.ru рассказал о старом модельном ряде марки.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Топ-менеджер признал, что завод выпускает автомобили из 20-го века. Речь идёт об УАЗ "Буханка" и УАЗ "Хантер".

"Да, мы производим машины прошлого века в том числе, но мы находимся в нише, где спрос на эти машины с учётом географических особенностей и покупательской способности пока ещё есть", - заявил генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов.

Обе вышеупомянутые модели сегодня всё ещё востребованы. Поэтому "Буханка" и "Хантер" пока остаются на конвейере предприятия.

"Можно гордиться тем, что столько лет мы выпускаем то, что востребовано. Пока есть спрос на "Буханки" и "Козлики", мы будем их делать", - отметил глава УАЗа.

В данный момент стандартная бортовая "Буханка" предлагается от 797 000 рублей. Полноприводный автомобиль оснащается 2,7-литровым "атмосферником" ЗМЗ мощностью 112 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость "Хантера" составляет от 857 000 рублей. Под капотом внедорожника располагается 135-сильный бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра. Мотор стыкуется с пятиступенчатой "ручкой".

#УАЗ