Голубая Фея в игровом ремейке "Пиноккио" Земекиса станет черной

Пополнение каста нового "Пиноккио", постановщиком которого станет Роберт Земекис. Он же - соавтор сценария.

Как передает Deadline, в очередной адаптации сказки от Disney произойдут, конечно же, актуальные расовые перестановки: Голубая Фея там станет негритянкой. Ее сыграет 34-летняя дважды номинантка премии "Оскар" Синтия Эриво - Холли Гибни из "Чужака".

Также сообщается, что сверчка Джимини озвучит Джозеф Гордон-Левитт.

Напомним, что Джеппетто в картине сыграет Том Хэнкс, а Люку Эвансу досталась роль главного злодея - Господинчика.

Картина выйдет на Disney+. Проект еще на препродакшн-стадии - даты премьеры у него пока нет.

Кстати, свою версию сказки делает и Гильермо дель Торо - с Юэном Макгрегором, Кейт Бланшетт, Тильдой Суинтон, Роном Перлманом и так далее.

А предыдущая - от Маттео Гарроне - вышла в прошлом году.