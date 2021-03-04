Гузель Яхина стала самой популярной российской писательницей

Рейтинг самых популярных современных российских писательниц составил книжный сервис MyBook, изучив предпочтения более 800 тысяч пользователей за последний год. Бесспорным лидером стала автор книг "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои", лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна" Гузель Яхина. Следом за ней идут мастер детективного жанра Татьяна Устинова и автор мотивационных бестселлеров Лариса Парфентьева.

К творчеству Гузель Яхиной можно относиться по-разному, но то, что каждое ее произведение неизменно привлекает огромное внимание как критиков, так и читателей - это факт. А после того, как на телеэкраны вышла ее "Зулейха открывает глаза" с блистательной Чулпан Хаматовой в главной роли, имя писательницы узнала вся страна.

Вторую строчку в рейтинге заняла Татьяна Устинова, которая уже много лет сохраняет за собой звание мастера детективной прозы и продолжает радовать поклонников жанра новыми книгами. Замыкает тройку лидеров писательница из Уфы, автор бестселлера "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева.

В пятерку вошли классик современной российской литературы, мастер короткого рассказа и масштабных саг Дина Рубина и карьерный стратег Елена Резанова, чья книга "Никогда-нибудь" пользуется большим спросом у читателей сервиса, пока лишь мечтающих о переменах в своей жизни.

Среди самых популярных "женских" книг лидируют "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, "Волшебный свет" Татьяны Устиновой и "Шарфик" Дины Рубиной. Лишь немного им уступил роман-катастрофа "Вонгозеро. Эпидемия" Яны Вагнер, обязанный своей популярностью разгулявшейся в 2020 году пандемии коронавируса и одноименному сериалу, который оценил сам король ужасов Стивен Кинг. Отрадно видеть в пятерке еще очень сильный роман Марины Степновой "Женщины Лазаря", получивший премию "Большая книга" и уже переведенный на 25 языков.

Кстати

Список самых популярных книг, написанных женщинами в жанре нон-фикшн

1. 100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой;

2. "Никогда-нибудь" Елены Резановой;

3. "Продвижение личных блогов в Инстаграм" Александры Митрошиной;

4. "Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения" Натальи Ром;

5. "Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить правильно" Анастасии Тарасовой.