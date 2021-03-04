Гузель Яхина стала самой популярной российской писательницей

К творчеству Гузель Яхиной можно относиться по-разному, но то, что каждое ее произведение неизменно привлекает огромное внимание как критиков, так и читателей - это факт. А после того, как на телеэкраны вышла ее "Зулейха открывает глаза" с блистательной Чулпан Хаматовой в главной роли, имя писательницы узнала вся страна.
Вторую строчку в рейтинге заняла Татьяна Устинова, которая уже много лет сохраняет за собой звание мастера детективной прозы и продолжает радовать поклонников жанра новыми книгами. Замыкает тройку лидеров писательница из Уфы, автор бестселлера "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева.
В пятерку вошли классик современной российской литературы, мастер короткого рассказа и масштабных саг Дина Рубина и карьерный стратег Елена Резанова, чья книга "Никогда-нибудь" пользуется большим спросом у читателей сервиса, пока лишь мечтающих о переменах в своей жизни.
Среди самых популярных "женских" книг лидируют "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, "Волшебный свет" Татьяны Устиновой и "Шарфик" Дины Рубиной. Лишь немного им уступил роман-катастрофа "Вонгозеро. Эпидемия" Яны Вагнер, обязанный своей популярностью разгулявшейся в 2020 году пандемии коронавируса и одноименному сериалу, который оценил сам король ужасов Стивен Кинг. Отрадно видеть в пятерке еще очень сильный роман Марины Степновой "Женщины Лазаря", получивший премию "Большая книга" и уже переведенный на 25 языков.
Список самых популярных книг, написанных женщинами в жанре нон-фикшн
1. 100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой;
2. "Никогда-нибудь" Елены Резановой;
3. "Продвижение личных блогов в Инстаграм" Александры Митрошиной;
4. "Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения" Натальи Ром;
5. "Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить правильно" Анастасии Тарасовой.