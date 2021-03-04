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04.03.2021 12:16
Рубрика: Культура

Гузель Яхина стала самой популярной российской писательницей

Текст: Наталья Лебедева
Рейтинг самых популярных современных российских писательниц составил книжный сервис MyBook, изучив предпочтения более 800 тысяч пользователей за последний год. Бесспорным лидером стала автор книг "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои", лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна" Гузель Яхина. Следом за ней идут мастер детективного жанра Татьяна Устинова и автор мотивационных бестселлеров Лариса Парфентьева.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

К творчеству Гузель Яхиной можно относиться по-разному, но то, что каждое ее произведение неизменно привлекает огромное внимание как критиков, так и читателей - это факт. А после того, как на телеэкраны вышла ее "Зулейха открывает глаза" с блистательной Чулпан Хаматовой в главной роли, имя писательницы узнала вся страна.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Новый роман Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд" выйдет в марте

Вторую строчку в рейтинге заняла Татьяна Устинова, которая уже много лет сохраняет за собой звание мастера детективной прозы и продолжает радовать поклонников жанра новыми книгами. Замыкает тройку лидеров писательница из Уфы, автор бестселлера "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева.

В пятерку вошли классик современной российской литературы, мастер короткого рассказа и масштабных саг Дина Рубина и карьерный стратег Елена Резанова, чья книга "Никогда-нибудь" пользуется большим спросом у читателей сервиса, пока лишь мечтающих о переменах в своей жизни.

Среди самых популярных "женских" книг лидируют "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, "Волшебный свет" Татьяны Устиновой и "Шарфик" Дины Рубиной. Лишь немного им уступил роман-катастрофа "Вонгозеро. Эпидемия" Яны Вагнер, обязанный своей популярностью разгулявшейся в 2020 году пандемии коронавируса и одноименному сериалу, который оценил сам король ужасов Стивен Кинг. Отрадно видеть в пятерке еще очень сильный роман Марины Степновой "Женщины Лазаря", получивший премию "Большая книга" и уже переведенный на 25 языков.

Кстати

Список самых популярных книг, написанных женщинами в жанре нон-фикшн

1. 100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой;

2. "Никогда-нибудь" Елены Резановой;

3. "Продвижение личных блогов в Инстаграм" Александры Митрошиной;

4. "Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения" Натальи Ром;

5. "Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить правильно" Анастасии Тарасовой.

Культура Литература

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