Hyundai строит завод водородомобилей в Китае

На территории промышленного парка под китайским Гуанчжоу компания Hyundai Motor провела торжественную церемонию закладки первого камня в строительство новой фабрики по производству электрохимических генераторов для автомобилей на топливных элементах, вырабатывающих электроэнергию из реакции соединения водорода с кислородом. Эта технология считается экологически безопасной.

Участок под возводимым производственным комплексом имеет площадь 207 000 кв. м. И кроме собственно производственных объектов комплекс будет иметь и инженерно-технический корпус.

Первоначальная производственная мощность комплекса - 6500 систем питания на топливных элементах в год с намерением постепенного наращивания в согласии с ростом китайского рынка. Производство на новом предприятии будет запущено во второй половине 2022 года.

Согласно стратегическому плану Hyundai Motor нацеленному на достижение нейтрального баланса выбросов углекислого газа к 2030 году, до конца десятилетия общий объем производства систем питания на топливных элементах должен достичь 700 000 единиц в год.