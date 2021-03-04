Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2021 16:17
Рубрика: Коммерческий транспорт

Японский автомобиль показал худший результат в истории краш-тестов

Текст: Михаил Азнавуров

Легкий фургон Mitsubishi Express по результатам тестов на безопасность заслужил наихудшей оценки в австралийском рейтинге ANCAP - из максимально возможных пяти звезд ни одной.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Названы самые неубиваемые автомобили

Программа независимых испытаний автомобилей, официально представленных на рынке Австралии и Новой Зеландии, проводится по регламенту EuroNCAP, и включает проверки прочности конструкции, эффективности удерживающих систем, травмоопасности передней части автомобиля при наезде на пешехода, а также эффективности систем ассистирования водителю.

Все Mitsubishi Express неизменно комплектуются фронтальными, боковыми подушками и надувными шторками и трехточечными ремнями с преднатягом.

В испытаниях со столкновением машина продемонстрировала высокую прочность кузова, удовлетворительную работу удерживающих систем (кроме подголовников сидений, плохо защищающих от травм шеи), низкую травмоопасность для пешеходов. Штрафы, которые в итоге и обусловили катастрофически низкий общий рейтинг, были присуждены фургону за закономерное отсутствие креплений Isofix, индикаторов непристегнутых ремней, и, главное, систем ассистирования водителю - автоматического торможения, удержания в полосе и прочих.

Mitsubishi Express 2020 года - это фактически Renault Trafic 2014 года с небольшими стилистическими изменениями.

К слову, в обновленном рейтинге EuroNCAP фургонов представленных на европейском рынке Renault Trafic и двойник Fiat Talento расположились в самом низу с отметкой "не рекомендовано". Это произошло также из-за отсутствия систем ассистирования водителю.