Илон Маск заявил о надежде на дальнейший успех Starship

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск выразил надежду на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий подряд взрыв. В среду прототип SN10, запущенный в Техасе, совершил успешную посадку, однако спустя несколько минут взорвался.

По словам Маска, команда SpaceX делает огромную работу. "Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", - цитирует РИА Новости предпринимателя.

Напомним, в ходе испытательного полета в среду прототип корабля, создаваемого для дальних полетов в космос, поднялся в воздух на высоту около 10 километров, а затем успешно совершил посадку. Через несколько минут он взорвался.

Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проводились декабре прошлого года и в феврале этого. Эти испытания тоже закончились взрывами при посадке, однако все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе.