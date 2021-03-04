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04.03.2021 03:04
Рубрика: В мире

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки

Фото: Jose ROMERO / SPACEX / AFP Фото: Jose ROMERO / SPACEX / AFP
Фото: Jose ROMERO / SPACEX / AFP

Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship взорвался в среду, спустя несколько минут после посадки. Ранее в этот день запуск был отложен из-за проблемы с двигателем, однако через некоторое время испытания были возобновлены.

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Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас) в 02:15 мск. Корабль поднялся на высоту около 10 км, а затем опустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Спустя несколько минут корабль взорвался, пишет ТАСС. О причинах произошедшего пока ничего не сообщается.

Напомним, что два предыдущих запуска прототипов Starship в декабре 2020 года и феврале этого года также закончились взрывами.

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