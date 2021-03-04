Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки

Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship взорвался в среду, спустя несколько минут после посадки. Ранее в этот день запуск был отложен из-за проблемы с двигателем, однако через некоторое время испытания были возобновлены.

Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас) в 02:15 мск. Корабль поднялся на высоту около 10 км, а затем опустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Спустя несколько минут корабль взорвался, пишет ТАСС. О причинах произошедшего пока ничего не сообщается.

Напомним, что два предыдущих запуска прототипов Starship в декабре 2020 года и феврале этого года также закончились взрывами.