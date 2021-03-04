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04.03.2021 11:43
Рубрика: В мире

Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов

Текст: Константин Волков
Фото: KIM KYUNG-HOON/Reuters Фото: KIM KYUNG-HOON/Reuters
Фото: KIM KYUNG-HOON/Reuters

Японский инженер Сакаэ Като уже десять лет живет в одиночестве рядом с АЭС "Фукусима", которая сильно пострадала во время Великого восточного землетрясения 11 марта 2011 года и до сих пор местность вокруг нее считается небезопасной. Об этом 4 марта сообщает агентство Reuters.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Като, которому сейчас 57 лет, до землетрясения был владельцем небольшой строительной компании. Когда после землетрясения власти начали экстренно эвакуировать всех жителей пострадавших районов, он предпочел остаться. "Я нужен здесь, чтобы позаботиться о брошенных животных, и я не хочу покидать дом, в котором жили три поколения предков", - говорит Като-сан.

В настоящее время на его попечении находятся 41 кошка, кроме того, он спас собаку, а также подкармливает собачьим кормом диких кабанов, которые приходят к его дому на закате.

По словам Като, он тратит на корм для животных около семи тысяч долларов в месяц. Из-за того, что в эвакуированных районах отключены все коммуникации, в доме инженера нет воды и ему приходится ездить к источнику или наполнять емкости в общественных туалетах за пределами отселенной зоны.

При этом местные власти недовольны, что он заботится о диких кабанах, которых много развелось в оставленных районах и которые могут представлять опасность для людей, а также подкапывать здания. Так, 25 февраля Като-сан был арестован за то, что выпустил кабана, попавшего в ловушку в лесу.

Великое восточное землетрясение 11 марта 2011 года стало едва ли не сильнейшим в Японии за всю историю. Более того, случившееся на северо-востоке острова Хонсю 15 февраля 2021 года землетрясение магнитудой 5,3 ученые считают афтершоком катаклизма десятилетней давности.

В мире Восточная Азия Япония Последствия аварии на АЭС "Фукусима"

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