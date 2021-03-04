Инженер отказался эвакуироваться после аварии на АЭС "Фукусима" из-за котов

Японский инженер Сакаэ Като уже десять лет живет в одиночестве рядом с АЭС "Фукусима", которая сильно пострадала во время Великого восточного землетрясения 11 марта 2011 года и до сих пор местность вокруг нее считается небезопасной. Об этом 4 марта сообщает агентство Reuters.

Като, которому сейчас 57 лет, до землетрясения был владельцем небольшой строительной компании. Когда после землетрясения власти начали экстренно эвакуировать всех жителей пострадавших районов, он предпочел остаться. "Я нужен здесь, чтобы позаботиться о брошенных животных, и я не хочу покидать дом, в котором жили три поколения предков", - говорит Като-сан.

В настоящее время на его попечении находятся 41 кошка, кроме того, он спас собаку, а также подкармливает собачьим кормом диких кабанов, которые приходят к его дому на закате.

По словам Като, он тратит на корм для животных около семи тысяч долларов в месяц. Из-за того, что в эвакуированных районах отключены все коммуникации, в доме инженера нет воды и ему приходится ездить к источнику или наполнять емкости в общественных туалетах за пределами отселенной зоны.

При этом местные власти недовольны, что он заботится о диких кабанах, которых много развелось в оставленных районах и которые могут представлять опасность для людей, а также подкапывать здания. Так, 25 февраля Като-сан был арестован за то, что выпустил кабана, попавшего в ловушку в лесу.

Великое восточное землетрясение 11 марта 2011 года стало едва ли не сильнейшим в Японии за всю историю. Более того, случившееся на северо-востоке острова Хонсю 15 февраля 2021 года землетрясение магнитудой 5,3 ученые считают афтершоком катаклизма десятилетней давности.