В Москве отметят 80-летие мэтра отечественной дирижерской школы Юрия Симонова, скрипичный концерт Чайковского обретет новую жизнь, оркестр Республики Татарстан сыграет Сен-Санса, а фонд Collegium Musicum объединит цикл Вивальди "Времена года" и его переосмысление композитором Максом Рихтером.

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижеры Юрий Симонов, Игорь Манашеров, Димитрис Ботинис, Алексей Рубин, Николай Цинман, Андрей Колясников).

Что играет: Л. ван Бетховен - Увертюра к опере "Фиделио", Ф. Мендельсон - Увертюра "Гебриды, или Фингалова пещера", Р. Вагнер - Увертюра к опере "Нюрнбергские мейстерзингеры", Ф. Лист - "Орфей", Г. Берлиоз - Увертюра "Корсар", М. Глинка - "Арагонская хота", М. Мусоргский - "Ночь на Лысой горе", П. Чайковский - Элегия из Серенады для струнного оркестра, Н. Римский-Корсаков - "Садко", С. Рахманинов - "Симфонические танцы" (III часть).

Почему идти: Мэтр отечественной дирижерской школы Юрий Иванович Симонов отмечает свое 80-летие. Уникальная пластика и темперамент маэстро, его безупречное чувство стиля и умение направить энергию оркестрантов в правильное русло делают незабываемым каждый концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Уже более 20 лет Юрий Иванович стоит у руля этого замечательного коллектива. До этого маэстро долгие годы был главным дирижером Большого театра, выступал с лучшими оркестрами мира, осуществил ряд постановок в крупнейших оперных театрах. Творческую деятельность Симонов сочетает с преподавательской: на юбилейном концерте поздравлять Юрия Ивановича за дирижерским пультом АСО будут его воспитанники и ассистенты. В программе оркестровые шедевры Бетховена, Мендельсона, Вагнера, Листа, Берлиоза, Глинки, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова; все лучшее из симоновского репертуара.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 4 марта; 500 - 1 200 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, солист Сергей Догадин.

Что играет: Петр Чайковский - Серенада для струнного оркестра, Концерт для скрипки с оркестром.

Почему идти: Заигранные до дыр Серенада и Скрипичный концерт Чайковского обретут новую жизнь в зале "Зарядье" - благодаря в первую очередь солисту. "Этот концерт красной нитью проходит сквозь всю мою жизнь, - говорит скрипач Сергей Догадин. - Если учесть, что я выступаю с ним почти двадцать лет, общее число исполнений мною этого сочинения никого не должно напугать - я играл его раз триста. Гениальная музыка! В каждом исполнении я ищу новые детали". Победитель XVI Конкурса им. Чайковского выступит вместе с Национальным филармоническим оркестром под управлением маэстро Владимира Спивакова - выдающегося скрипача, лауреата Конкурса им. Чайковского 1970 года. Взаимопонимание между солистом и оркестром обеспечено.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 5 марта; 1 500 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан (дирижер Александр Сладковский), солист Александр Рамм, партия органа - Евгения Кривицкая.

Что играет: К. Сен-Санс - "Алжирская сюита", Концерт для виолончели с оркестром, Симфония № 3.

Почему идти: Камиль Сен-Санс пленяет светлой лирикой и благородной патетикой, чем-то напоминая Чайковского. "Алжирская сюита" обволакивает ориентальным колдовством - словно мечта европейца о сладостном и сказочном Востоке. Виолончельный концерт восхищает чуткой и одновременно яркой оркестровкой и завораживающей виртуозностью сольной партии. Третья симфония (именуемая также "Симфонией с органом") воспевает силу человеческого духа, противостоящую тревогам и сомнениям. Разные грани таланта Сен-Санса откроет публике симфонический оркестр Республики Татарстан, чей художественный руководитель Александр Сладковский тяготеет к французской музыке рубежа XIX и XX веков: через месяц он представит в том же зале монографическую программу Равеля.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 5 марта; 1 300 - 2 000 руб.

Фото: Collegium Musicum

Кто играет: Константин Казначеев, Анна Снежина, Андрей Рухадзе, Иван Царев, Московский струнный оркестр.

Что играет: А. Вивальди - "Времена года", И. С. Бах - Фантазия соль мажор, Луи Вьерн - Хорал из Симфонии № 2 для органа, А. Вивальди - М. Рихтер - Recomposed by Max Richter: Vivaldi - The Four Seasons.

Почему идти: Новая программа фонда Collegium Musicum объединяет хрестоматийный вивальдиевский цикл "Времена года" и его переосмысление нашим современником Максом Рихтером. Привнеся в заигранный до дыр барочный опус свежесть и новизну, Рихтер буквально вписал себя в партитуру Вивальди: британский композитор сохранил около 25% оригинальной партитуры, но в каждой секунде новой версии заложена ДНК "рыжего аббата". Альбом Vivaldi - The Four Seasons Recomposed by Max Richter высоко оценили даже академические критики - после обилия облегченных поп-версий область классических ремиксов, наконец, стала интересной. Сейчас барочный шедевр и шедевр постминимализма сможет оценить и московская публика - уже в живом исполнении.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор св. Петра и Павла; 8 марта; 1 600-4 900 руб.