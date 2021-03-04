3 марта состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России. Матчи этого раунда запланированы на 7 и 8 апреля.

Главный итог жеребьевки - фавориты турнира избежали встреч друг с другом. Пожалуй, наибольший интерес вызывает пара рекордсмена по числу побед в Кубке московского "Локомотива" и "Сочи". Южане стали одним из открытий этого сезона: команда Владимира Федотова идет на третьем месте в Премьер-лиге и при определенных раскладах может рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов.

Еще одно любопытное противостояние - матч "Арсенала" и ЦСКА. Туляки сотворили одну из главных сенсаций Кубка, выбив в 1/8 финала "Зенит". Причем "оружейники" обыграли "сине-бело-голубых" на выезде (2:1). Ну а армейцы победили на своем поле "СКА-Хабаровск".

- В прошлый раз четвертьфинал стал для нас преградой. Сделаем все возможное, чтобы пройти в следующую стадию и порадовать наших болельщиков. В отличие от 1/8 финала, будем играть с командой Премьер-лиги, к тому же на выезде. Что-то более конкретное можно будет сказать ближе к поединку. Но на виду то, что "Арсенал" может быть разным. Они одолели "Зенит" в Санкт-Петербурге в Кубке, затем проиграли в чемпионате "Сочи". Нам надо подойти к этому противостоянию во всеоружии, - приводит слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко официальный сайт "красно-синих".

К слову, ЦСКА идет на втором месте в списке самых титулованных клубов Кубка. В активе команды семь трофеев, у "Локомотива" - восемь. При этом в последний раз армейцы участвовали в финале турнира аж в 2016 году при Леониде Слуцком: тогда москвичи в решающей встрече крупно проиграли "Зениту" (1:4).

Единственной командой в четвертьфинальной стадии, не представляющей Премьер-лигу, стали "Крылья Советов". Самарский клуб примет "Динамо", которое в предыдущем раунде уверенно обыграло на своем поле в принципиальном дерби "Спартак" (2:0).

В 1/8 финала из дальнейшей борьбы выбыли "Зенит" и "Спартак". Главными претендентами на победу в Кубке России считаются ЦСКА и "Локомотив"

Наконец, еще одну пару составили "Ахмат" и "Уфа". Уфимцы последними пробились в 1/4 финала, разгромив в перенесенном матче "Урал" (3:0). В то же время грозненцы достаточно неожиданно переиграли в 1/8 финала на выезде "Ростов" со счетом 2:0.

- Сегодняшнюю встречу я бы разделил на два тайма, потому что первый был не очень хороший в нашем исполнении. Наверное, игроки еще не все вещи понимают. У них пока было недостаточно времени, чтобы адаптироваться к нашему футболу. В перерыве мы указали на ошибки, и я очень рад, что ребята поправили эти моменты и во многих эпизодах уже выглядели по-другому. Выделять кого-то, думаю, не стоит. Каждый из них делал все возможное и старался, - приводит слова главного тренера "Уфы" официальный сайт клуба.

Тем временем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду добился очередного исторического достижения. Он помог своей команде разгромить "Специю" (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии и стал первым футболистом, забившим более 20 мячей в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг. Если брать все турниры, то португалец в нынешнем сезоне отличился 27 раз в 30 встречах. Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.