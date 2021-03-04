Кроссовер Volkswagen Taos для России: известны моторы и комплектации

Марка Volkswagen рассказала подробности о новом кроссовере для российского рынка. В иерархии SUV модель Taos встанет на ступень ниже Tiguan.

Интересно, что российский Taos оказался короче и ниже латиноамериканского варианта. Длина кроссовера для РФ - 4417 мм, заграничного "собрата" - 4465 мм, высота - 1602 и 1636 мм соответственно. Ширина двух спецификаций одинаковая - 1841 мм. Размер колёсной базы модели для отечественного рынка не уточняется.

В России новый VW Taos будет предложен с "атмосферником" 1.6 литра на 110 л.с. (коробки передач - МКП-5, DSG-6) и турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. (8-ступенчатый "автомат"). Первый встанет под капот моноприводных версий, а "турбочетвёрку" можно будет заказать в том числе в комплектациях с системой полного привода 4Motion.

Новый Volkswagen Taos приедет в Россию в трёх комплектациях: Respect, Status и Exclusive. На момент старта продаж кроссовер будет доступен к заказу в ограниченной серия JOY!, базирующейся на версии Status и отличающейся ярким оранжевым декором.

В списке доступных для модели опций заявлены интеллектуальная светодиодная оптика IQ.Light, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с омывателем, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем.

Главными конкурентами Volkswagen Taos на российском рынке станут Kia Seltos и Hyundai Creta.

Цены и дата начала продаж пока не объявлены.