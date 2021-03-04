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Рубрика: В мире

Власти Германии договорились о смягчении ограничений по COVID-19 с 8 марта

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: Markus Schreiber / POOL / AFP Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: Markus Schreiber / POOL / AFP
Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: Markus Schreiber / POOL / AFP

Карантинный режим в Германии продлен до 28 марта, но при этом власти разрешили федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях. Такие шаги будут предприняты исходя из ситуации с распространением COVID-19.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Об этом в среду вечером заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции после совещания с главами регионов по коронавирусу. "Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад", - цитирует ТАСС канцлера. Она подчеркнула, что в этом году весна будет не такой, как в 2020-м.

В качестве первого шага планируется уже с восьмого марта открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. Вторая стадия послаблений может начаться еще через две недели, но только при благоприятном развитии эпидемиологической обстановки. Так, с 22 марта могут снова начать работу рестораны, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и магазины розничной торговли. Власти подчеркивают, что все это будет возможно только при соблюдении строгих правил.

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