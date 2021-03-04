Постановление правительства Мурманской области от 3 марта 2021 года № 114-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 02.03.2021 № 12 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести, в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 21.02.2021 № 95-ПП) следующие изменения:

1.1. В пункте 10:

1.1.1. В подпункте 10.17 слова "гражданам, в возрасте 65 лет и старше, а также" исключить.

1.1.2. Подпункт 10.18 изложить в редакции:

"10.18. Обеспечить поэтапно исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях муниципальных образований:

- возобновление оказания плановой специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

- оптимизацию дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).".

1.2. Подпункты 13.1 и 13.3 пункта 13 признать утратившими силу.

1.3. Пункт 14 дополнить подпунктами 14.3 и 14.4 следующего содержания:

"14.3. Обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета лиц, обеспечивающих деятельность государственных областных организаций отдыха детей и их оздоровления.

14.4. Совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета лиц, обеспечивающих деятельность муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе с дневным пребыванием, расположенных на территории Мурманской области.".

1.4. Пункт 22 признать утратившим силу.

1.5. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.5.1. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 признать утратившим силу.

1.5.2. Пункт 2.6 признать утратившим силу.

1.5.3. В пункте 3.1:

1.5.3.1. Подпункт 2 признать утратившим силу.

1.5.3.2. В абзацах втором и третьем подпункта 8 слова "ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" заменить словом "библиотеками" в соответствующих падежах.

1.5.3.3. Подпункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"- проведение праздничных мероприятий в образовательных организациях для обучающихся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей при условии обеспечения проведения мероприятия исключительно с участием обучающихся одного класса (группы), недопущения участия и присутствия на мероприятии лиц, не являющихся работниками образовательной организации, за исключением родителей (законных представителей) обучающихся класса (группы), в котором проводится праздничное мероприятие, а также использования лицами, присутствующими на мероприятии, СИЗ и соблюдения ими социальной дистанции. На мероприятии допускается присутствие не более одного родителя (законного представителя) обучающегося;".

1.5.4. В пункте 3.2:

1.5.4.1. Абзац второй подпункта 5 исключить.

1.5.4.2. В абзаце пятом подпункта 15 слова "не позднее 23 часов" заменить словами "не позднее 2 часов";

1.5.4.3. В подпункте 17 слова "ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" заменить словом "библиотеки".

1.5.4.4. Дополнить подпунктом 43 следующего содержания:

"43) деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе с дневным пребыванием, осуществляется при соблюдении следующих условий:

- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами при открытии и функционировании организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации санитарным правилам и нормам;

- наличие у сотрудников организаций медицинских справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданных не ранее чем за три дня до открытия организации.".

2. Подпункт 1.5.3.3 пункта 1.5 вступает в силу 4 марта 2021 года. Пункты 1.1-1.4, подпункты 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3.1, 1.5.3.2, 1.5.4 пункта 1.5 вступают в силу 5 марта 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







