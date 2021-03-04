Всего пострадали семь человек, трое находятся в тяжелом состоянии. При задержании преступник был ранен в ногу и госпитализирован. Полиция расследует это преступление, как покушение на убийство, но одновременно проверяет, не было ли у мужчины террористических мотивов.

По информации правоохранительных органов, нет никаких признаков того, что у нападавшего были сообщники. Информагентство Reuters сообщило со ссылкой на шведские СМИ, что следователи провели обыск в квартире, где проживал преступник, и поговорили с его соседям. Выяснилось, что им было трудно общаться с молодым человеком, поскольку тот так и не выучил шведский, а английского он не знал.

Кроме того, по данным новостного портала Swedinfo, за время пребывания афганца в Швеции, у него обнаружились проблемы с психоактивными веществами, и его "осудили за преступления, связанные с наркотиками". Также сообщается, что мигрант "в течение некоторого времени страдал от психических проблем" и его регулярно навещали дома социальные службы.