Названы самые неубиваемые автомобили

Портал iSeeCars, маркетплейс подержанных автомобилей, составил список машин, которые проехали более 200 000 миль (322 тысяч км) и поэтому могут претендовать на звание самых надёжных.

iSeeCars проанализировал почти 12 миллионов сделок по продаже авто с пробегом в 2020 году, и лидером оказалась Toyota.

"Модели японской марки представлены в нашем списке самых надёжных автомобилей в большинстве, что подтверждает репутацию Toyota как изготовителя долговечных машин - комментирует исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр. - Обратите внимание, что в основном в рейтинге оказались пикапы и рамные внедорожники, но в нём также есть два гибрида Toyota и седан Avalon, поэтому можно уверенно говорить, что надёжность бренда доступна для широкого круга покупателей".

На первом месте списка самых надёжных автомобилей, по версии iSeeCars, оказался Toyota Land Cruiser: на него приходится 16.3% от общего числа автомобилей с пробегом более 200 000 миль. За ним следует Toyota Sequoia с результатом 11.2%.

"Легендарный и неубиваемый Toyota Land Cruiser спроектирован так, что может служить не менее четверти века даже в самых сложных условиях, - говорит Бауэр. - Так же и Sequoia - большой семейный внедорожник с прочнейшим шасси и суперспособностью таскать за собой большие прицепы".

Третье и четвёртое места - у американских моделей: Chevrolet Suburban и Ford Expedition (5.1 и 4.9% соответственно). На пятом и шестом расположились Toyota 4Runner (4.1%) и Avalon (3.9%).

Седьмое место занял Chevrolet Tahoe (3.9%), а восьмое и девятое - снова у Toyota: Highlander Hybrid (к слову, это единственный кроссовер в списке) и Toyota Tundra с показателями 3.8 и 3.7%.

Завершает топ-10 GMC Yukon XL (3.6%).