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04.03.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Haval H9 для России: новые опции и "задушенный" мотор

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

В марте 2021 года у дилеров Haval появится обновлённая версия рамного внедорожника H9 с бензиновым двигателем. Модель получила дополнительные опции и изменённые настройки мотора, который стал тяговитее, но потерял в "лошадях".

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Пиковый момент двухлитровой "турбочетвёрки" вырос с 350 до 380 Нм, а вот мощность уменьшилась с 245 до 218 л.с. - не совсем понятно, для чего, но теперь автомобиль соответствует экологическим нормам "Евро-6". Напомним, в паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод - только 4х4.

Во всех комплектациях Haval H9 2021 модельного года обзавёлся мультимедийным комплексом с диагональю экрана 9 дюймов, поддерживающей Apple CarPlay, и обновлённой панелью приборов, как у Haval F7. В версии исполнения Premium, являющейся максимальной, обновилась отделка салона: кожа Nappa, доступная в двух цветах - чёрном и коричневом, получила ромбовидную прострочку, были обновлены шпонированные декоративные вставки.

В зависимости от комплектации внедорожник получил ряд новых систем и ассистентов, в числе которых системы предупреждения об открытой двери, о наезде автомобиля сзади, управления дальним светом и распознавания дорожных знаков TSR, функция блокировки переднего дифференциала, внедорожный круиз-контроль, система помощи при повороте на бездорожье "Tank turn", уменьшающая радиус разворота в ограниченном пространстве приблизительно на 1 метр.

Фото: скриншот с youtube.com
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Также Haval H9 нового модельного года оснащается электроусилителем руля, позволившим добавить к системе предупреждения о выходе из занимаемой полосы функцию возврата.

Базовый Haval H9 в комплектации Comfort имеет 5-местный салон, в остальных версиях - 7-местный. Во всех комплектациях Haval H9 оснащается системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме упомянутого бензинового мотора внедорожник можно заказать со 190-сильным дизелем.

Цены на Haval H9 2021 модельного года: Comfort - 2 620 000 рублей, Elite - 2 820 000 рублей, Premium - 2 990 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Haval.
#Haval