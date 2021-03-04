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04.03.2021 13:51
Рубрика: Спорт

Олег Романцев переведен из реанимации в обычную палату

Текст: Максим Домчев
Российский тренер Олег Романцев во время благотворительного матча футбольных ветеранов "Спасибо, болельщик!" между ФК "Спартак" и ПФК ЦСКА. 2012 год. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Российский тренер Олег Романцев во время благотворительного матча футбольных ветеранов "Спасибо, болельщик!" между ФК "Спартак" и ПФК ЦСКА. 2012 год. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский тренер Олег Романцев во время благотворительного матча футбольных ветеранов "Спасибо, болельщик!" между ФК "Спартак" и ПФК ЦСКА. 2012 год. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Перенесший операцию на сердце бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев переведен из реанимации в обычную палату.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Олег Романцев представил автобиографию

67-летний Олег Романцев чувствует себя лучше после перенесенного инфаркта и проведенной операции на сердце.

"Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование - оно покажет, насколько я здесь остался. Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь", - заявил Романцев ТАСС.

О госпитализации бывшего главного тренера "Спартака" и сборной России стало известно во вторник. Сначала появилась информация о том, что он перенес инфаркт, позже стало известно, что ему была успешно проведена операция.

Олег Романцев восемь раз приводил "Спартак" к титулу чемпиона России, еще один раз команда выиграла титул чемпиона СССР.

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