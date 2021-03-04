Российский тренер Олег Романцев во время благотворительного матча футбольных ветеранов "Спасибо, болельщик!" между ФК "Спартак" и ПФК ЦСКА. 2012 год. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Перенесший операцию на сердце бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев переведен из реанимации в обычную палату.

67-летний Олег Романцев чувствует себя лучше после перенесенного инфаркта и проведенной операции на сердце.

"Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование - оно покажет, насколько я здесь остался. Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь", - заявил Романцев ТАСС.

О госпитализации бывшего главного тренера "Спартака" и сборной России стало известно во вторник. Сначала появилась информация о том, что он перенес инфаркт, позже стало известно, что ему была успешно проведена операция.

Олег Романцев восемь раз приводил "Спартак" к титулу чемпиона России, еще один раз команда выиграла титул чемпиона СССР.