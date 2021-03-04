Постановление правительства Оренбургской области от 1 марта 2021 года № 129-пп "О величине прожиточного минимума в Оренбургской области за IV квартал 2020 года"

Новости

В столице появилась новая техника на очистки льда во дворах 21:06
Глава "Хаас" объяснил раскраску болидов в цвета флага РФ 20:43
Женская сборная Швеции выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону 20:04
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца 19:53
Захарова прокомментировала слова главы МИД Словакии о вакцине "Спутник V" 19:51
Турецкий генерал погиб при крушении вертолета на востоке страны 19:47
Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель 19:39
В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства 19:33
В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования 19:30
В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния 19:18
Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии 19:03
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона" 18:58
Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для выпуска вакцины 18:54
Девять военных погибли в результате крушения военного вертолета в Турции 18:54
Готовивший теракт калининградец работал фотографом 18:44
В Подмосковье провели мастер-класс для детских хирургов со всей России 18:40
Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС 18:35
Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 18:30
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса 18:26
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Казахстана 18:18
Суд арестовал пермского подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи 18:17
ВЦИОМ: 47% россиян положительно относятся к трехдневному голосованию 18:13
Россияне назвали настоящими женщинами Пугачеву, Ротару и Матвиенко 18:10
Захарова назвала "фарсом" выступление спецдокладчиков ООН 18:08
Драма о суррогатном материнстве представит Россию в Каннах 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 марта 2021 г.

Постановление правительства Оренбургской области от 1 марта 2021 года № 129-пп "О величине прожиточного минимума в Оренбургской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 1 марта 2021 г.
Опубликован 4 марта 2021 г.

В соответствии с Законом Оренбургской области от 19 марта 2001 года № 176/251-II-ОЗ "О прожиточном минимуме в Оренбургской области", постановлением Правительства Оренбургской области от 4 июня 2013 года № 422-п "О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области", на основании представления министерства труда и занятости населения Оренбургской области Правительство Оренбургской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Оренбургской области за IV квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 9 760 рублей;

для трудоспособного населения - 10 438 рублей;

для пенсионеров - 8 073 рубля;

для детей - 10 106 рублей.

2. Применять величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Оренбургской области, установленную за III квартал 2020 года, в целях оказания необходимой государственной социальной помощи и социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам).

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор - председатель Правительства Д.В.Паслер



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией