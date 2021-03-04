Плющенко заявил, что отпускает Косторную к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отпускает фигуристку Алену Косторную обратно в группу тренера Этери Тутберидзе, откуда она перешла в его Академию в прошлом году.

В среду появилась информация о том, что чемпионка Европы в одиночном катании 17-летняя Алена Косторная намерена уйти от Евгения Плющенко и вернуться к Этери Тутберидзе, в группе которой она тренировалась ранее.

Евгений Плющенко прокомментировал эту информацию.

"Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило", - заявил Плющенко ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не сомневается в том, что Косторная останется сильной спортсменкой. Плющенко добавил, что он и его команда сделали все возможное для фигуристки и отпускают ее обратно с "кристально-хрустальной совестью".

Он добавил, что спортсменке надо решить проблемы со здоровьем, из-за которых она в нынешнем сезоне так и не смогла выйти на свой уровень. При этом Плющенко ответил, что он выполнил все обещания, данные спортсменке при переходе.

"Все бы и здесь у нее получилось, но есть много "но", о чем она не хуже меня знает. Больше в принципе добавить нечего, мы ей все желаем удачи, здоровья и побед. По факту она так и числится до сих пор в "Хрустальном", так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла", - отметил Плющенко.

Косторная не смогла завоевать место в составе сборной России на чемпионате мира в Стокгольме. На недавнем финалу Кубка России она стала только шестой.