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04.03.2021 14:24
Рубрика: Digital

Почему ИТ-компании стали говорить о приватности пользователей

Текст: Иван Черноусов
Вслед за Apple, компания Google объявила о том, что запускает новые функции, связанные с контролем личной информации. Эксперты рассказали о том, почему тренд на приватность пользователей со стороны крупных ИТ-гигантов будет только расти.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению Николая Добровольского, старшего вице-президент Parallels, все дело в ужесточении законодательства разных стран мира. "Для ИТ-игроков, работающих на глобальном рынке любые нарушения грозят серьезными штрафами, не говоря уже про ущерб репутации. Кроме того, повышенный уровень защищенности данных может стать конкурентным преимуществом. Пример - существующее позиционирование Telegram", - объясняет он.

Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные

По мнению Николая Добровольского, старшего вице-президент Parallels, все дело в ужесточении Европейского законодательства и законодательств других стран, которые становятся все более жесткими. "Для ИТ-игроков, работающих на глобальном рынке любые нарушения грозят серьезными штрафами, не говоря уже про ущерб репутации. Кроме того, повышенный уровень защищенности данных может стать конкурентным преимуществом. Пример - существующее позиционирование Telegram", - объясняет он.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов считает, что усиленное внимание ИТ-компаний к приватности пользователей связано со штрафами, которые они регулярно получают и в США, и в Европе. "Недавно Facebook получила крупный штраф в США в размере 650 миллионов долларов за технологию распознавания лиц, - говорит он. - Поэтому крупные компании стремятся обращать внимание СМИ на то, что они заботятся о приватности пользователей. Самым мощным медийным игроком является компания Apple, которая задает новые тренды в индустрии".

Digital Технологии

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