Путин пошутил про дворец

Владимира Путина пригласили посетить открытие реабилитационного центра, который находится рядом со Стрельной в Ленинградской области.

"Рядом с вами" (в Стрельне находится комплекс "Дворец конгрессов", действующая государственная резиденция - прим. "РГ"), - уточнила участница встречи президента с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", директор конно-спортивного клуба Новополье Анна Лаппе. Она поблагодарила Путина за "превращение мечты в реальность". Анна напомнила, что в ходе прошлогодней встречи "Мы вместе" к президенту обратились с просьбой достроить реабилитационно-досуговый центр на конно-спортивной базе Новополье. В итоге центр сейчас уже близок к завершению строительства.

"Выглядит, как еще один дворец, так что приеду, только мне его не приписывайте", - отреагировал глава государства.