Путин примет участие в ПМЭФ

Президент планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в начале июня. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Представить Петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому... будет", - сказал Песков.

Из-за подвижной эпидемиологической обстановки пока сложно сформулировать "модальность" участия Владимира Путина в пленарной сессии и других мероприятиях, также пояснил пресс-секретарь президента. "Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", - заключил он.