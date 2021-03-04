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04.03.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд закрыл дело о врачебной ошибке в отношении медика Мисюриной

Текст: Иван Петров
Московский городской суд на заседании в четверг постановил закрыть уголовное дело, ранее расследуемое в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной. Резонансное дело о врачебной ошибке было возбуждено несколько лет назад.
Врач-гематолог Елена Мисюрина. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Врач-гематолог Елена Мисюрина. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Врач-гематолог Елена Мисюрина. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый приговор врач Мисюрина получила в январе 2018 года, его вынес Черемушкинский райсуд Москвы. Женщину признали виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента", и приговорили к 2 годам колонии общего режима.

Фото: Сергей Савостьянов
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По мнению следствия, 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии костного мозга нарушила методику, тактику и технику процедуры. В результате произошло сквозное повреждение кровеносных сосудов пациента, который через несколько дней скончался. Вердикт вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Мисюриной выступили многие представители врачебного сообщества. По мнению защиты, суд не учел объективных фактов. Например тот, что процедура, которую врач делала тысячи раз за свою практику, не могла стать причиной летального исхода. Кроме того мужчина-пациент страдал онкологией и скончался уже в другой клинике после другой полостной операции.

Защита врача ходатайствовала об эксгумации тела и повторной экспертизе. Но в этом было отказано. После приговора райсуда прокуратура попросила освободить врача из СИЗО до его пересмотра.

Дело пересмотрели только в 2021 году.

"Апелляционным определением Мосгорсуда от 04 марта 2021 года приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п."в", ч.2 ст.238 УК РФ, отменен. Уголовное дело прекращено по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть, в связи с отсутствием состава преступления", - сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда.

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