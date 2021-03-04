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04.03.2021 14:56
Рубрика: Охрана порядка

Названы московские магистрали, где чаще всего штрафовали водителей

Текст: Ирина Огилько

Названы столичные магистрали, где чаще штрафовали водителей за остановки в неположенных для этого местах. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

За прошлый год всего МАДИ выписала 38,6 тыс. штрафов за остановку в неположенных местах на скоростных магистралях. Обычно водители останавливались в крайних правых полосах или на остановках. Наиболее часто нарушения происходили на Щелковском шоссе, Кутузовском проспекте и Варшавском шоссе.

Как отмечают в департаменте транспорта, остановки в запрещенных для этого местах могут спровоцировать ДТП. Камеры видеонаблюдения следят за нарушителями, которые получают штрафы. Это снижает количество аварий.

Водителей снова "напугали" новыми штрафами