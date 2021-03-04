В Твери арестовали подозреваемых в жестоком убийстве лосихи

В Твери по ходатайству следствия суд арестовал трех мужчин, подозреваемых в браконьерстве.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, в период с 23 по 26 февраля несколько человек возле деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области (на границе с Тверской областью) незаконно добыли самку лося, причинив государству ущерб в 400 тысяч рублей.

- 3 марта суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой несколько мужчин душат загнанную снегоходами и упавшую без сил беременную лосиху. Как выяснили правоохранители, в расправе над животным участвовали два жителя Тверской области и один ярославец. Видеозапись расправы делала женщина.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование этого факта жестокого обращения с животным.