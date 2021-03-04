Видео: Из Ключевской сопки на Камчатке начался выброс вулканических бомб

В Камчатском крае из кратера шлакового конуса, образовавшегося на склоне Ключевской сопки, начался непрерывный выброс вулканических бомб.

Их диаметр составляет от 30 до 50 сантиметров, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Побочный прорыв из двух параллельных трещин произошел на вулкане в феврале на высоте 2850 метров. Длина одного лавового потока составляет около 1,2 километра. Второй уже прекратил движение.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.