Перевозчик назвал причину ДТП с автобусом в Ижевске

По предварительным данным причиной ДТП с участием автобуса в Ижевске, в котором пострадало девять человек, стал человеческий фактор. Об этом сообщили в пресс-службе Ижевского производственного предприятия пассажирского автотранспорта (ИПОПАТ).

- В зимних дорожных условиях водитель не справилась с управлением. ДТП произошло менее чем через час после начала работы автобуса на маршруте. Проведение служебного расследования осложняется тем, что пока не удается получить запись видеорегистратора, установленного в автобусе, которая могла бы помочь дать объективную оценку действий водителя, - сказали в ИПОПАТ.

Также сообщается, что автобус выехал на маршрут в исправном состоянии. Известно, что водитель работает с 2020 года, тогда же она прошла переподготовку с категории "В" на "Д" и стажировку для перевозки пассажиров.

Напомним, этим утром автобус № 29 врезался в столб на перекрестке улиц Удмуртской и Буммашевской. В этот момент в салоне находились 30 человек. Девять из них получили травмы, детей среди них нет.