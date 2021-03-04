Кемеровчанина будут судить за гибель внучки, которую загрызла собака

Прокурор Кемеровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели годовалой девочки, которая стала жертвой домашней собаки в новогоднюю ночь.

Предварительное следствие установило, что 31 декабря 2020 года родители привезли малышку в гости к бабушке с дедушкой в поселок Металлплощадка Кемеровского района.

Мать вышла во двор, оставив дочку с бабушкой. В это время крупная собака, которая жила в доме, выбежала из комнаты и напала на девочку, причинив ей смертельные раны. Хозяин дома, дедушка погибшей, не обеспечил безопасность ребенка, оставив животное без присмотра.

- Мужчине предъявлено обвинение по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину он полностью признал, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу.