Названы города, жители которых любят смотреть сериалы

Исследователи выяснили, жители каких городов России увлекаются сериалами. Оказалось, что больше всего любителей многосерийных фильмов проживает в Перми, Омске и Волгограде.

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов. Вы предпочитаете смотреть фильмы или сериалы? Как часто? Вы предпочитаете смотреть отечественные или иностранные сериалы? Какое устройство вы используете для просмотра сериалов?

Результаты социологического опроса агентства Zoom Market показали, что 16 процентов россиян вообще не смотрят ни фильмы, ни сериалы. Однако 75 процентов любителей кино смотрят его каждый день. При этом 67 процентов поклонников сериалов предпочитают смотреть их при помощи интернета, 29 - по телевизору, а по Smart TV - всего четыре процента.

74 процента россиян делают выбор в пользу сериалов отечественного производства.

А вот жители Новосибирска, Краснодара и Санкт-Петербурга этим жанром практически не интересуются. Меньше всего любителей многосерийных картин проживает в Томске.