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04.03.2021 12:25
Рубрика: Культура

Названы города, жители которых любят смотреть сериалы

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи выяснили, жители каких городов России увлекаются сериалами. Оказалось, что больше всего любителей многосерийных фильмов проживает в Перми, Омске и Волгограде.

Фото: iStock
Исследование: В каких регионах больше всего недосыпающих россиян

Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов. Вы предпочитаете смотреть фильмы или сериалы? Как часто? Вы предпочитаете смотреть отечественные или иностранные сериалы? Какое устройство вы используете для просмотра сериалов?

Результаты социологического опроса агентства Zoom Market показали, что 16 процентов россиян вообще не смотрят ни фильмы, ни сериалы. Однако 75 процентов любителей кино смотрят его каждый день. При этом 67 процентов поклонников сериалов предпочитают смотреть их при помощи интернета, 29 - по телевизору, а по Smart TV - всего четыре процента.

74 процента россиян делают выбор в пользу сериалов отечественного производства.

А вот жители Новосибирска, Краснодара и Санкт-Петербурга этим жанром практически не интересуются. Меньше всего любителей многосерийных картин проживает в Томске.

В регионах Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Общество Ежедневник Образ жизни Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад СФО Омская область Омск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Томская область Томск ПФО Пермский край Пермь ЮФО Волгоградская область Волгоград

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