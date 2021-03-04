В минувшем году в Омске надзорные и контрольные ведомства выявили почти полторы сотни незаконных строений. Черный список продолжает пополняться. В суд направлены первые исковые заявления о сносе.

Эксперты подчеркивают: сначала нужно получить разрешения, а потом строить. А не наоборот. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

По данным департамента архитектуры и градостроительства Омска, с начала года контролирующие органы зафиксировали шестнадцать новых нелегальных объектов. Отсутствие разрешений не мешает предпринимателям возводить не только склады, гаражи, магазины, бары, автомойки, но и жилые дома.

"Один из них расположен в микрорайоне Изумрудный берег. Застройщик, за плечами которого уже не один проект, подумал, что заслужил репутацию, позволяющую ему работать без полного пакета разрешительных документов. Однако не вышло. Теперь в ситуации разбирается арбитражный суд. Не исключено, что высотку придется снести", - пояснили в департаменте архитектуры и градостроительства Омска.

Башенные краны и бульдозеры работают не только на окраинах, но и в самом центре Омска. Недавно суд принял решение засыпать котлован, вырытый на улице Гагарина. Предпринимателей обязали также выровнять и благоустроить территорию площадью 1 260 квадратных метров. На основании исковых требований прокуратуры снесены трехэтажная гостиница на улице Герцена и капитальный торговый павильон на улице Гашека.

По данным департамента, половина объектов, в том числе и жилье, возводятся на незаконно полученных участках. Впрочем, нередко власти идут навстречу застройщикам, позволяя оформить землеотводы задним числом. Но если недвижимость построена на земле, предназначенной для других целей, то зарегистрировать такой объект с учетом действующего законодательства и сложившейся судебной практики крайне затруднительно, а иногда и вовсе невозможно.

Тем не менее предприниматели пребывают в уверенности, что могут делать на приобретенных участках все, что им вздумается. На фоне дорожающих стройматериалов торопятся возводить объекты и спохватываются, когда к ним приходят судебные приставы.

- Между тем оформление участка требует особой тщательности. Владелец должен думать и об основном объекте, и о парковках, и о технических условиях. Если не хватает мощностей, то нужно приложить дополнительные усилия, чтобы все согласовать, и только потом строить, а не наоборот, - пояснила корреспонденту "РГ" председатель Лиги профессионалов в недвижимости Светлана Гоненко. - Даже купив землю на аукционе, предполагающем, что все коммуникации к участку подведены, можно обнаружить сюрприз в виде красных линий, которые пересекают город вдоль и поперек. И за эти пределы выходить нельзя.

Предприниматели полагают, что причина неразберихи - в устаревших планах градостроительства. Специалисты заявляют, что даже новый генплан ситуацию не спасет. Многие красные линии проведены вблизи магистралей и жизненно необходимых городу коммуникаций, в строгом соответствии с федеральными нормативами. И это требует особого внимания частных застройщиков.

Кстати

По данным мэрии, в минувшем году в принудительном порядке в Омске демонтировано 111 парковочных ограждений, установленных незаконно. Большинство - по требованию общественности. Как оказалось, решение об организации парковок инициаторы принимали без согласия жильцов, как того требует закон. А также не учли, что установка ограждений на территории многоквартирных домов допускается только при условии обеспечения беспрепятственного прохода граждан, а также доступа аварийных и неотложных служб.