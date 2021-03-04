Сибиряку вынесли приговор за контрабанду военной техники

Жителя Барнаула суд признал виновным в контрабанде военной техники.

Следствие установило, что в 2020 году безработный мужчина разместил на сайте одной из торговых площадок объявление о продаже оптических прицелов. На объявление откликнулись иностранцы из дальнего зарубежья. В августе в отделении почтовой связи осужденный сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров и их стоимости, в частности, указал, что один из прицелов представляет собой "промышленный оптический прибор, бывший в употреблении", а второй - "бывший в употреблении фотообъектив".

Посылки были изъяты сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в магистральном сортировочном центре. По заключению экспертов, в одной из них оказался гранатометный оптический прицел ПГО-7В, предназначены, а в другой - оптический прицел ПУ Т-3, предназначенный для артиллерийских систем. Оба изделия находятся в рабочем состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, при задержании осужденного в его квартире, а также в принадлежащем ему гараже была обнаружена целая партия оптических прицелов, объявления о продаже которых мужчина также выставлял на электронных торгах. Во время следствия мужчина рассказывал, что с начала 2000-х увлекается военной историей и, в частности, вооружением. Он уверяет, что прицелы купил на электронных торговых площадках, но у кого - не помнит.

Вину в совершении преступления 53-летний сибиряк признал в полном объеме. Железнодорожный суд Барнаула назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в силу.