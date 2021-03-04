В Омске возбудили дело о пропаже школьницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней школьницы. Девочку не могут найти уже третьи сутки.

- По предварительным данным, 2 марта в 12 часов она ушла в школу из дома по улице Аврорской в городе Омске, однако в учебном заведении не появилась, домой не вернулась, - сообщает представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 110 УК РФ - "Доведение до самоубийства". Известно, что школьница ранее уже уходила из дома. А на этот раз она оставила родителям прощальную записку.

14-летнюю омичку разыскивают сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.