Кадыров в шутку попросил у ФБР награду в $250 тысяч за данные о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку потребовал от правительства США награду в 250 тысяч долларов. Такую сумму ранее пообещали американские власти за информацию о местонахождении бизнесмена Евгения Пригожина.

Как написал политик в своем канале в Telegram-канале, в ближайшее время появилась возможность "разбогатеть на четверть миллиона долларов".

- Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием - возьму только наличными, - заявил Кадыров.

Он с юмором упомянул о своих якобы существующих иностранных счетах, которые оказались заблокированными из-за санкций Евросоюза и США.

- Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут, - посоветовал глава Чечни.

Он заверил, что только после этого сообщит точное местонахождение Пригожина, добавив, что в момент публикации поста тот был рядом с ним.

Напомним, 26 февраля ФБР США обновило информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В этом списке появилось имя предпринимателя Евгения Пригожина.