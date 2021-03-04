ФСБ: В Калининградской области предотвращен теракт

Оперативники ФСБ сработали на упреждение и предотвратили совершение террористического акта в Калининграде. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, в самом западном российском городе задержан гражданин РФ, готовивший "теракт на объекте энергетики в Калининградской области". Называется и мотив злоумышленника - это "ненависть к действующей власти".

По данным спецслужбы, задержанный, кроме подготовки взрыва, занимался вербовкой жителей Калининградской области "для участия в террористической деятельности".

Отмечается, что в квартире, где проживал подозреваемый, обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанного изъяты материалы "оскорбительного содержания в отношении органов исполнительной и законодательной власти России".

В настоящее время следственные органы возбудили в отношении задержанного уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, в феврале сообщалось, что боевики, подконтрольные запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (решение Верховного суда от 20 мая 2020 года), готовят исполнителей для совершения преступлений в городах России.