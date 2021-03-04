Готовивший теракт калининградец работал фотографом

В УФСБ России по Калининградской области рассказали о калининградце, подозреваемом в подготовке теракта на одном из объектов энергетики региона. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства, 42-летний мужчина работал фотографом.

Подозреваемый зарегистрирован в Калининградской области. Он женат, у него есть 18-летний сын. Мужчина готовил теракт, чтобы устрашить власть. В поле зрения силовиков он попал благодаря информации, которая поступила от бдительных граждан.

Напомним, о задержании гражданина РФ, готовившего теракт в Калининградской области, стало известно сегодня. Возбуждено уголовное дело. Дома у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ.