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04.03.2021 18:44
Рубрика: Происшествия

Готовивший теракт калининградец работал фотографом

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В УФСБ России по Калининградской области рассказали о калининградце, подозреваемом в подготовке теракта на одном из объектов энергетики региона. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства, 42-летний мужчина работал фотографом.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Подозреваемый зарегистрирован в Калининградской области. Он женат, у него есть 18-летний сын. Мужчина готовил теракт, чтобы устрашить власть. В поле зрения силовиков он попал благодаря информации, которая поступила от бдительных граждан.

Напомним, о задержании гражданина РФ, готовившего теракт в Калининградской области, стало известно сегодня. Возбуждено уголовное дело. Дома у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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