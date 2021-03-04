Губернатор поблагодарил ФСБ за предотвращение взрыва под Калининградом

Глава Калининградской области Антон Алиханов поблагодарил сотрудников ФСБ и других силовых ведомств за предотвращение возможного теракта на объекте энергетики в Калининградской области.

Напомним, сегодня стало известно о задержании в самом западном российском регионе гражданина РФ, готовившего теракт в связи с "ненавистью к действующей власти".

Дома у мужчины нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ. По данным Центра общественных связей ФСБ России, задержанный также вербовал жителей Калининградской области, пытаясь склонить их к участию в террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело.

- От всех жителей региона и от себя лично хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, которые с риском для своей жизни предотвратили возможный теракт и пресекли преступную деятельность подозреваемого, - заявил глава региона журналистам. - Хотел бы отметить также слаженную и оперативную работу сотрудников всех силовых ведомств, участвующих в операции.