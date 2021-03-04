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04.03.2021,  
10:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Пуск "Циркона" с подлодки планируют выполнить не раньше июня

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Атомная подводная лодка проекта 885 "Северодвинск" выполнит первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" не раньше июня нынешнего года. Однако более точной даты пока не сообщается.

Фото: пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленной отрасли. Также отмечается, что испытания "Цирконов" планируют ускорить и поэтому пуски будут вести параллельно как с надводного носителя, так и с подводного.

Первым же приступил к испытаниям гиперзвуковой ракеты фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Как уже писала "РГ", корабль до конца года выполнит залповый пуск "Цирконов". До этого производились пуски одной ракетой. Всего в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнено два пуска и до четырех - в рамках государственных совместных испытаний.

Что касается подводной лодки, то предполагается выполнить до четырех пусков, первый - из надводного положения. Госиспытания субмарины запланированы на осень.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов. Способна уничтожать как подводные, так и надводные объекты на расстоянии свыше одной тысячи километров. На вооружение ВМФ России ее планируют поставить в первой половине 2022 года.

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