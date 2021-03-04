В Ленобласти задержали главу Кировского района

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении главы Кировского района. Высокопоставленного чиновника подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, дело связано с банкротством "Водоканала Кировского района". Это предприятие находится в стадии банкортства из-за задолженности более 600 миллионов рублей.

По версии следствия, глава района был осведомлен о финансовом состоянии предприятия, но не предпринял мер, чтобы спасти муниципальную компанию от банкротства.

В квартире и рабочем кабинете главы района прошли обыски. В ближайшее время суд изберет чиновнику меру пресечения.

Дело о банкротстве "Водоканала Кировского района" расследуется с прошлого года. Ранее под следствием оказалась директор предприятия. Ей вменяют заключение экономически необоснованных договоров со сторонними организациями, в результате которых у "Водоканала Кировского района" появилась огромная кредиторская задолженность. По версии следствия, она была создана искусственно. Эта задолженность сделала заложниками ситуации рядовых жителей Кировского района Ленобласти. Дело в том, что передать инфраструктуру "Водоканала Кировского района" на баланс регионального оператора из-за больших долгов компании невозможно, соответственно вопрос об обслуживании сетей предприятия остается открытым.