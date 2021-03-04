В Воркуте осудили водителя, насмерть сбившего двух школьниц

В Воркуте вынесен приговор 18-летнему парню, который в сентябре прошлого года сбил двух школьниц. Обе девочки скончались.

Как сообщает прокуратура Республики Коми, ближайшие пять с половиной лет молодой человек проведет в колонии-поселении. Водитель признал свою вину.

Это ДТП всколыхнуло всю республику. Девочек сбили в поселке Воргашор, который входит в состав Воркуты. Установлено, что водитель ехал на своей иномарке со скоростью свыше 100 километров в час. Девочки шли по обочине. Водитель не смог затормозить, и машина врезалась в девочек.

Одна из школьниц погибла на месте. Вторую повезли в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи, но девочка, несмотря на усилия врачей, скончалась в реанимации.