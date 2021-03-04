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04.03.2021 14:04
Рубрика: Происшествия

В деле о гибели 5-летней девочки на Кубани появился подозреваемый

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Следственный отдел СКР по Краснодарскому краю в Динском районе назвал причастного к гибели 5-летней девочки во дворе собственного дома вечером 2 марта. Подозреваемым стал 40-летний водитель КамАЗа, который привез земляную смесь. Именно под ней ребенка обнаружили родители.

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- В рамках расследования уголовного дела о гибели ребенка в станице Старомышатовской Краснодарского края установлена причастность водителя. Дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Сейчас специалисты продолжают сбор сведений и пытаются установить все детали произошедшего.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в станице Старомышатовской вечером во вторник. На территорию частного дома по улице Садовой мужчина привез на КамАЗе земляную смесь для удобрений. Рядом с большегрузом в момент выгрузки гуляла 5-летняя дочь хозяина дома. В итоге родители обнаружили тело девочки без признаков жизни под завалом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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