В деле о гибели 5-летней девочки на Кубани появился подозреваемый

Следственный отдел СКР по Краснодарскому краю в Динском районе назвал причастного к гибели 5-летней девочки во дворе собственного дома вечером 2 марта. Подозреваемым стал 40-летний водитель КамАЗа, который привез земляную смесь. Именно под ней ребенка обнаружили родители.

- В рамках расследования уголовного дела о гибели ребенка в станице Старомышатовской Краснодарского края установлена причастность водителя. Дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Сейчас специалисты продолжают сбор сведений и пытаются установить все детали произошедшего.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в станице Старомышатовской вечером во вторник. На территорию частного дома по улице Садовой мужчина привез на КамАЗе земляную смесь для удобрений. Рядом с большегрузом в момент выгрузки гуляла 5-летняя дочь хозяина дома. В итоге родители обнаружили тело девочки без признаков жизни под завалом.