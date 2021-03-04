В Симферополе определена дата конкурса на должность мэра

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя назначен на 29 марта. Соответствующее решение принял городской совет крымской столицы.

Начало конкурса - в 10.00. Кроме того, депутаты попросили главу РК Сергея Аксенова направить им представления о назначении членов конкурсной комиссии. Напомним, что при формировании конкурсной комиссии половину ее членов определяет Симферопольский горсовет, другую половину - руководитель республики. Кандидаты на должность градоначальника изложат свою программу и ответят на вопросы на знание муниципального и государственного права.

Как сообщалось, 19 февраля городской совет Симферополя одобрил отставку Елены Проценко с должности главы столичной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы городской администрации вице-мэра Валентина Демидова, который в 2015 - 2016 годах возглавлял министерство экономического развития Крыма. Объясняя решение Проценко, глава республики Сергей Аксенов отметил, что она приняла его, "оценив перспективы своей команды и ее возможности в достижении поставленных целей".